شكرا لقرائتكم فتحي مبروك: الوحدة والتماسك سر ظهور الفراعنة في مونديال 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي والمدرب العام للفراعنة في مونديال 90 أن سر تفوق الفراعنة في هذه الفترة الوحدة والتماسك بين جميع اللاعبين دون النظر عن الانتماء للاهلي أو الزمالك وقتها.

أضاف فتحي مبروك خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون" مع الاعلامي احمد شوبير بقناة أون تايم سبورت: " كان في هذا التوقيت الالتزام كبير للغاية من جانب الجميع حتى أن ابراهيم حسن كان يقيم مع أحمد رمزي نجمي الأهلي والزمالك سابقاً وغيرهم من اللاعبين".

وعن أهم مباراة خاضها فى مشواره التدريبي قال إن مباراة مصر وهولندا فى مونديال ايطاليا 1990، حيث كان مدربا مساعد لمحمود الجوهري المدير الفنى للفريق.

ولعب منتخب مصر بقيادة مدربه الراحل محمود الجوهري بتشكيل يضم كلا:

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حراسة المرمى: أحمد شوبير “29 عاما”

الدفاع: إبراهيم حسن “23 عاما” – ربيع ياسين “29 عاما” – هاني رمزي “21 عاما” – هشام يكن “27 عاما” – إسماعيل يوسف “25 عاما”

الوسط: مجدي عبدالغني “30 عاما” – أحمد رمزي “24 عاما” – أحمد الكاس “24 عاما”