شكرا لقرائتكم الزمالك يخفض غرامة الاشتراكات من 1000 جنيه لـ350 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تخفيض الغرامة الخاصة بتجديد الاشتراكات من 100 جنيه لـ350 جنيه. أضاف مرتضي في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى طارق يحيى :" انا نادي القرن الحقيقي انت مزعل نفسك ليه واحد جاب شهادة مضروبة ومتشغلوش بالكم بسيد عبدالحفيظ". تابع مرتضى :" أنا سعيد بالاهلاويه المحترمين والزملكاوية لاني جرجرت قناة الاهلي علشان يظهروا ع حقيقتهم" . Advertisements يسعي مسؤولي نادى الزمالك لتجهيز ملف كامل خاص بملف “نادي القرن” وذلك من أجل تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية لإثبات حق النادي. وكان مجلس إدارة نادى قد شكل لجنة بعضوية كل من ، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور أعضاء مجلس إدارة الفريق.

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