شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: العدل يحتم عودة الدورى واعمل نظام في الموسم الجديد على الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن الدولة أقرت عودة السياحة والطيران، فلماذا لا يستكمل الدورى مثل كل دول العالم.

وقال عدلى القيعى خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة" مع الإعلامى إبراهيم المنيسى على قناة الأهلى: أن إلغاء الدورى سيكبد الأندية خسارة الملايين بسبب سحب الرعاة أموالهم، ومحدش عارف كورونا هتخلص أمتى ولو لغيت الدورى هتضطر تبدأ دورى جديد في ظل هذا الوباء، فارجع وقت ما ترجع بس ترجع باستكمال الدورى.

وأوضح مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن العدل والحق في عودة الدورى هذا الموسم وتطبيق أي نظام في الموسم الجديد على كل الأندية، مضيفا: السياحة هترجع والطيران هيرجع لماذا لا يعود الدورى؟، عودة الدورى ستساعد الأندية في منافساتها في أفريقيا والبطولة العربية، وكل العالم بيرجع دورياته وكذلك العرب فلماذا لا نسير مثلهم".

وعن بطل القرن، أكد عدلى القيعى: "طلبت من صالح سليم العودة عن قرار الانسحاب من بطولات أفريقيا حتى لا يخسر الأهلى بطل القرن، لأن المنافسين اقتربوا من أرقام الأهلى في ذلك الوقت".

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وأضاف مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن مصطفى فهمى لم يتدخل لمجاملة الأهلى في أفريقيا، والدليل أنه لم يحذر صالح سليم من خطورة الانسحاب من بطولات أفريقيا، وأن كل معايير بطل القرن في سنة 1994 تنطبق على الأهلى، لأنه الأكثر فوزا بالبطولات ونقاط لذلك لم يعترض أحد.

وعن لائحة الأهلى، قال عدلى القيعى: إن حب الأهلى يجبر جماهيره على السير بلائحة النادى لإرساء القيم والمبادئ، هو مش ملزمهم ولكن حبه وتشجيعه يجبرهم على السير وفق لائحة الأهلى التى أعلنها، وأن الأهلى مش عظيم علشان بيكسب ولكن بيكسب علشان عظيم.

فيما أكد الإعلامى إبراهيم المنيسى، "أن مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب بينفذوا لائحة الأهلى الإلزامية التى تجبرهم على الدفاع عنه وعن حقوقه وفقا للقانون، والذى أنشئ من أجل الوطنية والدفاع عن حق شعبه".