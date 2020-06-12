شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: إسلام الشاطر قالى أنا زملكاوى وطلب العمل فى القناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق طلب العمل فى قناة النادى الأبيض. أضاف مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "إسلام الشاطر في حضور أيمن حافظ قالي أنا زملكاوي وأريد العمل في قناة الزمالك". Advertisements وتابع "أريدك أن تكون موضوعي أنا لم أعمل أي شيء حتى الآن". وكان الشاطر قد انتقد مرتضى منصور عبر قناة النادي الأهلي بالأمس بسبب تصريحاته الأخيرة.

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