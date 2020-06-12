شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك نادى القرن الحقيقى مزعلين نفسكم ليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه متمسك مجلس إدارة النادي بملف نادي القرن لإثبات حق النادي في اللقب. أضاف مرتضي في تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى طارق يحيى :" انا نادي القرن الحقيقي انت مزعل نفسك ليه واحد جاب شهادة مضروبة ومتشغلوش بالكم بسيد عبدالحفيظ". تابع مرتضى :" أنا سعيد بالاهلاويه المحترمين والزملكاوية لاني جرجرت قناة الاهلي علشان يظهروا ع حقيقتهم" . Advertisements يسعي مسؤولي نادى الزمالك لتجهيز ملف كامل خاص بملف “نادي القرن” وذلك من أجل تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية لإثبات حق النادي. وكان مجلس إدارة نادى قد شكل لجنة بعضوية كل من ، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور أعضاء مجلس إدارة الفريق.

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