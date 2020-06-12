الدنماركي دافيدسن مديراً رياضياً للجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أعلن نادي الجزيرة، أمس الخميس، عن تعاقده مع الدنماركي مادس دافيدسن، ليشغل منصب المدير الرياضي لكرة القدم في النادي، وسينضم صاحب ال37 عاماً للجزيرة قادماً من نادي شانجهاي إس آي بي جي الصيني، الذي شغل فيه منصب المدير التقني وعمل بشكل مقرب مع نخبة من المدربين المميزين كان أبرزهم السويدي سفين غوران اريكسون والبرتغالي آندريه فياش بواش.

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وسيعمل دافيدسن بشكل مقرب مع المدير الفني للفريق الأول، والمدرب مارسيل كايزر، ومع فريق الإدارة على إعادة صياغة وتشكيل الفلسفة الكروية وتطبيق أحدث وأفضل الأساليب والمعايير على مستوى جميع فرق المراحل السنية في النادي.

ستكون الأكاديمية وفرق الشباب جزءاً من المسؤوليات التي سيتولاها دافيدسن في نادي الجزيرة، إضافة إلى الفريق الأول، كما سيقوم أيضاً بالتركيز على تطوير نظام تصعيد اللاعبين الشباب. وقال في معرض حديثه عن مهامه الجديدة في النادي: قدرتنا على رعاية اللاعبين الصغار وتصعيدهم بالشكل الأمثل إلى الفريق الأول ستكون هي المفتاح نحو ضمان مستقبل مزدهر وناجح في النادي.

ونسبة لقيود التنقل المفروضة؛ بسبب فيروس كوفيد 19، سيباشر دافيدسن مهامه في النادي من مقر إقامته في اسبانيا؛ لكنه سينتقل للإقامة مع عائلته في العاصمة أبوظبي؛ عندما تكون الظروف مهيأة لذلك.