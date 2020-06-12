بايـرن ميونيـخ يحيـي حلـم الثلاثيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب بايرن ميونيخ موعداً مع باير ليفركوزن في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت 2-1 على ملعب اليانز ارينا.

وسجل الكرواتي ايفان بيريسيتش والبولندي ليفاندوفسكي هدفي بايرن ميونيخ، وداني دا كوستا هدف فرانكفورت.

وسيلتقي بايرن مع ليفركوزن في النهائي على الملعب الأولمبي في برلين في الرابع من يوليو/ تموز المقبل بعد أن تغلب باير ليفركوزن على ساربروكن من الدرجة الرابعة 3-صفر.

وهي المرة الرابعة والعشرون التي يبلغ فيها بايرن ميونيخ المباراة النهائية لمسابقة الكأس التي توج بها 19 مرة كان آخرها على لايبزيج العام الماضي بثلاثية نظيفة.

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وحافظ الفريق البافاري بالتالي على حلمه بإحراز الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)،حيث يملك بايرن ميونيخ فرصة التتويج غداً السبت بلقبه الثامن توالياً والثلاثين في تاريخه في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الرابع وخسارة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند على أرض مضيفه فورتونا دوسلدورف المهدد بالهبوط في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم التي تنطلق اليوم بمباراة هوفنهايم ولايبزيج.

وحتى تعادل دورتموند وفوز النادي البافاري سيمنح الأخير اللقب نظرياً، بسبب فارق الأهداف الكبير راهناً بين الطرفين (+14 لبايرن)، قبل ثلاث مراحل على ختام البوندسليجا.

وسيغيب عن مواجهة مونشنجلادباخ الحالم بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يتساوي راهناً بعد النقاط (56) مع باير ليفركوزن الخامس، متصدر ترتيب الهدافين ليفاندوفسكي وأفضل ممرّر توماس مولر (20 مرة حاسمة) بسبب الإيقاف.

كما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم-الجناح الصلب سيرج جنابري (12 هدفاً و10 تمريرات حاسمة)، بعد تعرضه لإصابة بسيطة هذا الأسبوع في التمارين.

وعلى غرار بايرن، سيفتقد مونشنجلادباخ مهاجمه الفرنسي الحسن بليا المطرود من الخسارة الأخيرة ضد فرايبورج، ليعوّل على المهاجم الفرنسي الآخر ماركوس تورام صاحب 4 أهداف في آخر خمس مباريات.