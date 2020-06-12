شكرا لقرائتكم خبر عن كاكا وزلاتان هدفا برلسكوني في مونزا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجح برلسكوني (83 عاماً) رئيس نادي مونزا الذي صعد للدرجة الثانية لأول مرة منذ 30 عاماً الحصول على خدمات النجم البرازيلي كاكا الذي اعتزل في 2017 والنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان حالياً واللذين لعبا في فريقه السابق أي سي ميلان، وقال برلسكوني في حديث تلفزيوني: «فرحت كثيراً بصعود مونزا والفضل الكبير يعود لأدريانو جالياني وأيضاً لي، كنت أتحدث دوماً مع اللاعبين كما فعلت في ميلان، كاكا وزلاتان كانا هدفين لنا لكن لم نستطع الحصول عليهما وليس لأسباب رياضية لكن من يدري ربما يلحقان بفريقي، هما لاعبان استثنائيان وأنا شديد التعلق بهما»، وأكد برلسكوني استعداده لتقديم عرض عقد عام واحد للنجمين في حال صعد مونزا مجدداً ليلعب في الدرجة الأولى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاكا وزلاتان هدفا برلسكوني في مونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.