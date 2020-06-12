شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة الأندية لدراسة إمكانية تبريد ملاعبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

شرع اتحاد الإمارات لكرة القدم فعلياً في مشروع التبريد لتقليل درجة الحرارة في الملاعب، واستقبلت بعض أندية الدولة في الأيام الماضية، فرقاً هندسية مختصة في التبريد لمعاينة الاستادات لأجل رفع تقارير خاصة بإمكانية تركيب وحدات التبريد التي ستزود بها الأندية.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أكد أن هناك فكرة مطروحة لتبريد الملاعب في حال تقرر عودة النشاط في أغسطس/آب المقبل، وأن المشروع، سيكون مؤقتاً لتفادي درجات الحرارة العالية.

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