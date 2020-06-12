كوزمين: أحب قيادة «الأبيض».. لكن من الصعب ترك جيانجسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



كشف المدرب الروماني أولاريو كوزمين أنه تلقى عرضاً مغرياً من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لتدريب «الأبيض»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه من الصعب الموافقة على العرض لأنه ملتزم بعقده مع جيانجسو سونينج الصيني الذي يدربه حالياً.

وأشار كوزمين ـ الذي يعرف كرة الإمارات جيداً، بعدما درب العين، ثم شباب الأهلي، وفاز معهما بالعديد من الألقاب، كما أن له تجربة مميزة مع الكرة السعودية ـ إلى أن العرض الإماراتي مغرٍ للغاية، لكنه لايستطيع قبوله لالتزامه مع فريق جيانجسو الذي ينال منه 7 ملايين دولار سنوياً.

ويعد كوزمين والصربي فوك رازوفيتش، مدرب الظفرة، من أبرز المرشحين لقيادة منتخب الإمارات، لكن الراتب السنوي الكبير الذي يتقاضاه قد يحول دون قبوله العرض الإماراتي، علماً بأن مصادر أكدت لـ«الخليج الرياضي» أن المفاوضات مع المدرب الروماني وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن فارق نصف مليون دولار سنوياً بين ما يعرضه الاتحاد وما يطلبه كوزمين، وقف عائقاً.

وقال كوزمين الذي احتفل في العاشر من يونيو/حزيران الحالي بعيد ميلاده الـ51 في حديث لتلفزيون «تيليكوم سبورت» الروماني: «يشرفني أن أحصل على هذا العرض وكنت أرغب دائماً في تدريب منتخب الإمارات، لكن لدي عقد مع فريقي الصيني لمدة عام ونصف العام ومن الصعب جداً المغادرة في الوقت الحالي».

وذكر كوزمين أنه حظي بلحظات عظيمة في الإمارات، ولطالما أحب التدريب فيها، وفسر موقفه: «أرغب حقاً في قيادة فريق وطني، خاصة إذا كان فريقاً مثل الإمارات، الآن لا يزال لدي عقد مع جيانجسو أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي وللفريق إذا غادرت الآن».