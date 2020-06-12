ضاحي خلفان: عودة الدوري صعبة وكوزمين أو رازوفيتش الأنسب لقيادة «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: أحمد مصطفى

أكد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن الوضع الرياضي في جميع أنحاء العالم أصابه الجمود بسبب تفشي فيروس كورونا، مبيناً أن توقف النشاط الرياضي في الفترة الماضية كان له تأثير كبير في اللاعبين ولياقتهم البدنية، ما يجعل العودة إلى مستواهم الطبيعي يحتاج إلى وقت طويل وربما لأكثر من شهر حتى يتمكنوا من اللعب مثلما كانوا قبل فترة التوقف.

وقال في حديث خاص لـ«الخليج الرياضي»: عودة مباريات دوري الخليج العربي في الوضع الحالي صعبة للغاية خاصة أننا في فترة الصيف ودرجة الحرارة مرتفعة، أضف إلى ذلك الغياب الجماهيري، الأمر كله مرهون بتقييم الجهات المختصة في هذا الشأن فهم لهم القرار الأول والأخير، ونتمنى بكل تأكيد أن تعود الأمور إلى طبيعتها وقد بدأ ذلك بالفعل في القطاعات المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتحذيرية من أجل ضمان السلامة.

وعن حديث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم حول وجود مقترحات بتقليل درجة حرارة بعض الملاعب من أجل العودة للمنافسات قال: الشيخ راشد بن حميد النعيمي مبدع للغاية ولديه أفكار ممتازة ولا يعرف المستحيل، لديه دائما الحلول والأفكار، ولم يتعود أن يقف مكتوف الأيدي، وهذا ما يميزه ويجعله ناجحاً دائماً.

قرار جيد

أشاد الفريق ضاحي خلفان بقرار مجلس دبي الرياضي بتخفيض ميزانيات الأندية بنسبة 20٪ بداية من الموسم المقبل وقال: قرار صائب لأنه لا يوجد لدينا لاعبون محترفون يستحقون كل هذه المبالغ، نحن من اسميناهم محترفين وهم ليسوا كذلك، بل موظفون ولا يعتمدون اعتماداً كاملاً على الرياضة، معظمهم لديه وظيفة وراتب.

وأضاف: في أوروبا اللاعب ينال مبالغ كبيرة لكنه يساهم في زيادة دخل النادي، لكن لدينا الوضع مختلف تماماً، فاللاعبون يأخذون مبالغ غير منطقية، العطاء لا بد أن يكون على قدر النتيجة.

مرحلة جديدة

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أكد الفريق ضاحي خلفان أنه متابع لما يحدث في اتحاد الإمارات لألعاب القوى خاصة أنه ترأس مجلس إدارته في فترة سابقة، مبيناً أن الاتحاد مر بأزمات خلال السنوات الماضية أثرت فيه وفي اللعبة بشكل عام متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة اختيار الأنسب والأجدر برئاسة الاتحاد.

وعن إعلان اللواء أحمد الصايغ الترشح خلال الدورة الانتخابية المقبلة لرئاسة الاتحاد قال: الصايغ أعرفه جيداً وهو رجل منضبط، نريد مسؤولاً في اتحاد ألعاب القوى لديه القدرة على الضبط وإعادة الأمور إلى نصابها وأعتقد أن الصايغ مناسب خاصة أنه أحد أبناء اللعبة ويعرفها جيداً.

وأضاف: أتمنى من مجلس دبي الرياضي دعم الصايغ لأنه رجل قيادي ناجح ولديه القدرة على صناعة النجاح إذا وجد الفرصة، خاصة أن اللعبة أصبحت بحاجة ماسة لمن يدفع بها إلى الأمام.

فترة جيدة

تحدث الفريق ضاحي خلفان عن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ومن الأصلح لقيادته في ظل الترشيحات المتعددة للمدربين وأبرزهم الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة والروماني كوزمين مدرب العين وشباب الأهلي السابق، وقال: بشكل عام تقييم الشخص يكون بعد النتائج التي حققها في الفترة الماضية وعلينا أن نصبر على المدرب القادم أيا كان لثلاث سنوات حتى يستطيع أن يحقق النتيجة المطلوبة، لأنه ليس من المعقول أن نأتي بمدرب ونغيره خلال فترات قصيرة فالنتيجة بالتأكيد ستكون سلبية.

وأضاف: رازوفيتش وكوزمين جيدان ويصلحان لتدريب المنتخب، والأهم هو عدم وضع شروط تعجيزية في التعاقد وأن يأخذ الفرصة المناسبة.

وأكد الفريق ضاحي خلفان أن تجربة المدرب المواطن كانت ناجحة وإيجابية وكانت أفضل فترات المنتخب مع مهدي علي.



ترتيب المنظومة الرياضية

تطرق الفريق ضاحي خلفان لتصريحات عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس الهيئة العامة للرياضة التي ذكر فيها أن بعض الشخصيات الرياضية لا ترتقي بمستوى العمل، وأنه جار العمل على إعادة ترتيب المنظومة الرياضية قائلاً: أعتقد أن على الشخص الذي لم يتمكن من تحقيق النجاح، أن يغادر منصبه ويمنح الفرصة للأفضل، وهذا سيحسب له ويشكر على ما قدمه في فترة توليه المسؤولية، مثل هذه القرارات تخدم الرياضة الإماراتية وتعيدها إلى الطريق الصحيح.