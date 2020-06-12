مسار جديد لرالي داكار السعودية 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كشفت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2021 عن المسار الجديد الذي سيسلكه المتسابقون في النسخة المنتظرة إقامتها خلال الفترة من 3-15 يناير/ كانون الثاني 2021 على الأراضي السعودية للموسم الثاني توالياً للسباق العالمي الكبير.

ينطلق السباق الذي سيكون على 12 مساراً جديداً من مدينة جدة وينتهي فيها بعد أن يمر بمختلف التضاريس والمدن السعودية في رحلة مع الإثارة والمغامرة، ويتخلل المسار يوم راحة في 9 يناير بمدينة حائل.

وبين الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودية خلال المؤتمر التقديمي الذي عقد عن بعد أن المهمة ستكون كبيرة لتقديم أفضل نسخة في 2021 «فخورون بنجاح نسخة 2020 على جميع المستويات بما فيها الترويج والتسويق والإعلام والصيت العالمي الذي حققته، ندرك الآن أن المهمة كبيرة ويجب علينا التفوق على أنفسنا لتقديم النسخة الأفضل في 2021 بعد التعديلات التي شملت مساراً جديداً ودرجات عالية من الآمان للمتسابقين».

وأضاف: بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لن نقبل إلا أن تكون السعودية وجهة سياحية للرياضيين من خلال استضافة أبرز وأهم الأحداث دائماً.

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية «إنه سباق جديد ومسار جديد سيتم في جزء جديد من السعودية».

وللمرة الأولى أعلن ديفيد كاستريا مدير الرالي إطلاق سباق داكار الكلاسيكي حيث سيكون السائقون في هذه الفئة على متن سيارات قيمة من طراز ما قبل عام 2000 وسيسيرون بنفس مسار بقية الفئات.

في حين سيتوجب على جميع السائقين في فئتي الدراجات الرباعية والنارية ارتداء وسادة هوائية لرفع معيار الآمان والسلامة كما سيتم إصدار كتيب للمسار يومياً قبل بداية كل جولة.