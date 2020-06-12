شكرا لقرائتكم خبر عن الجوجيتسو يعزز قدرة الطلبة على التأقلم مع التعليم عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تساهم رياضة الجوجيتسو في تعزيز قدرة الطلبة على التأقلم «عن بعد» في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وتتفرد رياضة الجوجيتسو عن غيرها من الرياضات بأن فوائدها تغطي مختلف فوائد تلك الرياضات وبالأخص زيادة معدل التوازن والهدوء والتركيز وتحديد الهدف بدقة، فضلاً عن الجمع ما بين الجانبين البدني والفكري.

وقال خالد العولقي مشرف رياضة الجوجيتسو في نادي بني ياس إن الجوانب الإيجابية لرياضة الجوجيتسو انعكست بصورة واضحة على أداء أبنائه خلال رحلتهم في الدراسة عن بعد. وقال: لاعبو الجوجيتسو يسهل تمييزهم عن غيرهم فهم يعملون بنظام دقيق يستند بشكل أساسي إلى الانضباط والالتزام وإدارة وتثمين الوقت، وهي المزايا التي لا يملكها إلا الرياضيون الذين يتمتعون بقدر عال من المسؤولية والإدراك لحجم التحديات ويبرهنون على جاهزيتهم لمواجهتها وتجاوزها مع تعلم خبراتٍ فريدة يوظفونها في المستقبل.

وقال البطل الصاعد عمر الفضلي: التأقلم السريع مع التعلم عن بعد هو أحد الجوانب الإيجابية العديدة لرياضة الجوجيتسو ولكن يتعين علينا أن نشيد بالبنية التكنولوجية الرائدة التي تتمتّع بها الدولة والتي مكنت جميع الطلاب من الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات الجودة العالية والسرعة الفائقة، حيث جعلت من التعليم تجربة متميزة، حيث حرصت جميع الكوادر التدريسية في مدارس الدولة على استغلالها بالشكل الأفضل لضمان استمرارية المسيرة التعليمية للطلاب.

وأضاف: أبرز التحديات المرتبطة بالتعليم عن بعد تمثّلت بضرورة التأقلم مع الطريقة الجديدة في التعليم، إلا أن تجاوبنا كلاعبين لرياضة الجوجيتسو مع هذا الواقع كان مختلفاً بالنظر لما اكتسبناه من رياضة الجوجيتسو من مهارات إدارة الوقت والتنظيم الجيد والانضباط.

وقال لاعب المنتخب الوطني سالم مبارك الظاهري: إحدى أهم وأبرز قيم رياضة الجوجيتسو تتمثل في الصبر والالتزام والمسؤولية ولقد ساعدتنا هذه القيم في التعامل الأمثل مع التحديات والتعايش مع الأزمات واستخلاص الدروس والعبر وتوظيفها في رحلة التطور الشخصية.