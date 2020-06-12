شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يعتمد برنامج إعداد منتخب الناشئين لـ«الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد كرة اليد برنامج إعداد منتخب الناشئين لبطولة آسيا في كازاخستان أكتوبر المقبل، والتصور الخاص ببرنامج الإعداد لتلك البطولة.

وأكد عبدالله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام، أن التدريبات ستبدأ «عن بعد» في أعقاب نهاية العام الدراسي، على أن تكون هناك تجمعات للفريق في شهر أغسطس تحت إشراف المدرب قاسم عاشور، ومن الوارد أن يقيم المنتخب معسكراً خارجياً في شهر سبتمبر إذا سمحت الظروف إما في دولة خليجية أو أوروبية.

وقال: تم الاتفاق على عدم إقامة مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة هذا الموسم لضيق الوقت وتوقف النشاط لفترة طويلة على أن تقام في موعدها الموسم المقبل، كما تم الاتفاق على إقامة بطولات الناشئين والشباب في شهر نوفمبر المقبل مع بداية الموسم الجديد، أما بطولة الدوري فستستكمل في شهر سبتمبر على مستوى الرجال والشباب، حيث يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي في مباراة التتويج.

وعن عودة الفرق للتدريبات بالصالات والإجراءات المعتمدة لذلك.. قال: بحثنا هذا الموضوع ولم نتفق بعد على آلية محددة، وأحلنا الأمر للجنة المسابقات لوضع الضوابط وموافاة المجلس بها لاعتمادها، وتم خلال الاجتماع التطرق للائحة الاسترشادية الخاصة بالاتحاد واطّلعنا على تقرير الفريق المكلف بمراجعتها، وتمت الموافقة على ما ورد فيها، وإرسالها للهيئة العامة للرياضة، لافتاً إلى أنه لم يتم اقتراح تاريخ محدد لاجتماع الجمعية العمومية المقبلة، وفي انتظار المواعيد التي ستحددها الهيئة واللجنة الأولمبية لبدء إجراءات الانتخابات بالاتحادات الرياضية.