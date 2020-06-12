10 نزالات في بطولة المحاربين للألعاب القتالية غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تتجه أنظار عشاق الرياضات القتالية في العالم غداً الجمعة، نحو العاصمة أبوظبي التي ستشهد انطلاق النسخة 11 من بطولة «محاربي الإمارات» المقامة بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية في الساعة السادسة مساء، بمشاركة 20 مقاتلاً من نجوم اللعبة من 10 جنسيات مختلفة، من ضمنهم ثنائي إماراتي.

وتتضمن البطولة التي تقام ضمن مبادرات الإيجابية لمواجهة جائحة كورونا، 10 نزالات مثيرة، وينظم الحدث لأول مرة بدون جمهور.

وسيشهد النزال الرئيسي منافسة قوية بين البطل السوري طارق سليمان الحائز على لقب سابق يحمل في رصيده 10 انتصارات في مجال اللعبة وخسارتين، والبرازيلي جوسيلينو فيريرا صاحب تسعة انتصارات في وزن الحر، بينما يظهر البطل الإماراتي يوسف الحوسني في لقاء صعب مع المصري محمد علام في وزن الريشة، كما يلتقي في نفس الوزن الإماراتي أحمد الدرمكي في مواجهة مع اليوغندي جايمو ريا.

كما يواجه البرازيلي ماركوس كوستا في وزن المتوسط نظيره المغربي عبد الحكيم وحيد، ويلتقي في وزن الخفيف الكاميروني الفونسو بيسالا مع السوري محمد الجنان.

وأُجري أمس الأول الفحص الثالث للمشاركين في البطولة والأطقم الفنية والإدارية والحكام، ضمن المعسكر المغلق في أبوظبي، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وتنقل البطولة على الهواء عبر قنوات أبوظبي الرياضية؛ الشريك الإعلامي للبطولة، فيما تعرضها خارجياً محطات تلفزيونية مختلفة لنقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودول جنوب شرق آسيا، ودول أمريكا اللاتينية، والهند، وكوريا الجنوبية، وهونج كونج وفيتنام، والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، وبنجلادش وروسيا وفرنسا، ومجموعها 27 قناة ومحطة تلفزيونية حول العالم، إضافة إلى وسائل الإعلام الحديثة المتمثلة في المواقع والشبكات وروابط الشبكات المختلفة.