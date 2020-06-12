شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي صربيا يسجل أول حضور جماهيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «لا يوجد أفضل من الفوز على الغريم في الديربي أمام مدرجات مكتظة بالمشجعين» هذا ما قاله ميلوسوفيتش مدرب بارتيزان بعد الفوز على غريمه ريد ستار في نهائي كأس صربيا مساء الأربعاء بقدم برباس ناتشو في الدقيقة 58 لتحسم اللقب بنتيجة 1-صفر، وسمحت حكومة البلاد بدخول عدد غير محدد من المشجعين للمباراة لأول مرة منذ انتشار وباء كورونا المستجد بعد استئناف الموسم في 29 مايو / آيار الماضي خلف أبواب مغلقة. ولم يتجاوز مشجعو ريد ستار المعروفون بالشغب وإشعال الحرائق في المدرجات الخطوط الحمراء هذه المرة وعلق ميلوسوفيتش مهاجم يوغسلافيا السابق: «أعتقد أننا قدمنا أداء قوياً في مباراة صعبة وكانت الألعاب النارية في كل مكان لكن لا أحد تجاوز الخط الأحمر من مشجعي ريد ستار وأشكرهم على الروح الرياضية». في المقابل، عبر ستانكوفيتش مدرب ريد ستار الذي فاز بلقب أوروبا مع الميلان عام 2010 عن خيبة أمله وقال إنه يتحمل مسؤولية الأداء الهزيل لفريقه وأضاف: «افتقدنا الصبر والمجازفة».

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