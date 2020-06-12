«كأس وحيد القرن» تنقذه من الانقراض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تناقص عدد حيوانات وحيد القرن بشكل مخيف في السنوات الأخيرة بسبب الصيد الجائر، للحصول على قرونها التي تساوي أكثر من الذهب لاحتوائها على مادة الكيراتين، لكن بطولة كروية تحمل اسم «كأس وحيد القرن» أسستها منظمة «وايلد أند فري» من 12 فريقاً، تسهم حالياً في نشر الوعي بأهمية المحافظة على هذه المخلوقات الجميلة، وتمنح اللاعبين فرصاً أخرى لكسب المال غير ملاحقتها في قرى موزمبيق، وعلى الرغم من أن البطولة للهواة، فإن الفرق مثل دكار زيبرا، وتشيلسي لايونز، وأجري سول ليوباردس، تأخذها على محمل الجد وسط تشجيع كبير من أبناء القرى.

وبدأت البطولة عام 2018، ويبدأ اللعب فيها من أبريل حتى سبتمبر وقد لاحظت بلدان أخرى نجاح البطولة في نشر الوعي، وتتطلع لتوسيع المشروع، وغطى فريق إعلامي بطولة كأس وحيد القرن بالبقاء 3 سنوات في موزمبيق، لصنع فيلم وثائقي مدته 52 دقيقة.

وأكد منتج الفيلم الوثائقي بيتزي تفهمه لدوافع الصيادين، وقال: «هذه القرى شديدة الفقر ويسير الناس ميلاً للحصول على الماء؛ لذا يغريهم المال، فصيد حيوان واحد يوفر لهم نفقات عام كامل؛ لذا لا ألومهم».

وتوفر المؤسسة قمصاناً وأحذية وكرات للفرق وأجوراً للاعبين من الرعاة، كما تجمع البطولة القبائل المتناحرة على مستطيل ترابي.

ويضيف بيتزي: «عندما يتمرن اللاعبون مرتين في الأسبوع ويلعبون مباراة السبت، يشعرون بالتعب ولا يلاحقون وحيد القرن 50 كيلومتراً، بدأوا يتلمسون فوائد بقاء الحيوان على قيد الحياة، في النهاية نحن نريد توفير فرص عمل من خلال المحافظة على البيئة وكرة القدم لعبة يتفق الجميع على حبها».