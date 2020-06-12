كاتانيتش يختار 34 لاعباً لمنتخب العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



أعلن مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، السلوفيني «ستريشكو كاتانيتش»، القائمة الأولية للاعبين الذين اختارهم لتمثيل «أسود الرافدين» تحضيراً للتصفيات الآسيوية والمزدوجة، والتي ستستأنف خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وضمت القائمة الأولية 34 لاعباً، للتجمع الذي سينطلق في الرابع عشر من الشهر الحالي ويستمر إلى الحادي عشر من الشهر المقبل، هم جلال حسن، محمد حميد، فهد طالب، علي كاظم، محمد صالح لحراسة المرمى، أحمد إبراهيم، علي فائز، سعد ناطق، ريبين سولاقا، ميثم جبار، مصطفى محمد، علي عدنان، ضرغام إسماعيل، علاء مهاوي، فرانس بطرس، حسن رائد، مصطفى معن لخط الدفاع. وهمام طارق، أمجد عطوان، بشار رسن، حسين علي، صفاء هادي، إبراهيم بايش، مازن فياض، محمد قاسم، محمد رضا، شريف عبد كاظم، محمد مزهر لخط الوسط، وعلاء الزهرة، مهند علي «ميمي» أيمن حسين، علاء عباس، محمد داوود، محمد قاسم نصيف لخط الهجوم.