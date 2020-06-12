شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية المصرية تعزل المنتخبات لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مخاطبة وزارة الصحة للحصول على الموافقة الرسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب لمواجهة حالات فيروس كورونا، وذلك في مقر الأكاديمية الأولمبية بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة الدولي، وأشارت اللجنة الأولمبية في خطابها إلى أنه في ضوء الظروف الحالية ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من اللجنة الأولمبية المصرية في المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليين، تقترح اللجنة إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية في مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريراً في المبنى الذي يتسع لمئة سرير لكن تم تخفيض العدد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.
ويتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التي ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التي لا تستدعي دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل في حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
وستتم الاستعانة بأطباء وممرضين من الممارسين للمهنة في مصر والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.
وقد استعان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إعداد الخطة الكاملة بالدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، والدكتور أحمد محمد هيبة استشاري الأمراض الباطنة والفيروسات وأحد المشرفين على كتابة الكتيب الإرشادي للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والدكتورة أماني جمعة استشاري مكافحة العدوى بكلية التمريض جامعة الفيوم، وذلك لتقديمها لوزير الشباب والرياضة للحصول على الموافقات الرسمية في أسرع وقت.
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