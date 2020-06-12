الأولمبية المصرية تعزل المنتخبات لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مخاطبة وزارة الصحة للحصول على الموافقة الرسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب لمواجهة حالات فيروس كورونا، وذلك في مقر الأكاديمية الأولمبية بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة الدولي، وأشارت اللجنة الأولمبية في خطابها إلى أنه في ضوء الظروف الحالية ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من اللجنة الأولمبية المصرية في المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليين، تقترح اللجنة إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية في مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريراً في المبنى الذي يتسع لمئة سرير لكن تم تخفيض العدد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.

ويتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التي ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التي لا تستدعي دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل في حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.

وستتم الاستعانة بأطباء وممرضين من الممارسين للمهنة في مصر والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.

وقد استعان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إعداد الخطة الكاملة بالدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، والدكتور أحمد محمد هيبة استشاري الأمراض الباطنة والفيروسات وأحد المشرفين على كتابة الكتيب الإرشادي للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والدكتورة أماني جمعة استشاري مكافحة العدوى بكلية التمريض جامعة الفيوم، وذلك لتقديمها لوزير الشباب والرياضة للحصول على الموافقات الرسمية في أسرع وقت.