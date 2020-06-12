سباحتان تمثلان الإمارات لأول مرة في «آسياد الشاطئية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للسباحة، برنامج إعداد المنتخب الأول الذي سيشارك ضمن بعثة الدولة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية السادسة في الصين في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأوضح جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات، أن تدريبات المنتخب الميدانية في البحر بدأت الأسبوع الماضي بشاطئ الممزر في دبي.

ولفت إلى أنه تم ترشيح عمر الحمادي، وفاروق إسماعيل، وحمدان البلوشي، إلى جانب الشقيقتين مها عبدالله الشحي، ومهرة عبدالله الشحي، منوهاً بأن تلك الدورة ستشهد أيضاً أول تمثيل نسائي إماراتي على هذا المستوى القاري.

وعن تفاصيل برنامج الإعداد، أوضح البلوشي أن المدير الفني علي دياب يشرف على تدريب المنتخب، ويعاونه المدرب العام علي الغيطاني، ويجري الفريق حصة تدريبية يومياً في البحر. ومن المتوقع إقامة معسكر داخلي بعد عدة أسابيع إذا عادت الأمور إلى طبيعتها وتم فتح المسابح، وفي حالة عدم فتحها يتم الاعتماد على التدريبات المنزلية عبر تطبيق «زووم» في الجانب البدني، على أن يتدرب اللاعبون واللاعبات مساء في البحر بشكل يومي، للتدريب على الجانب المهاري.

وقال: «يبذل الجهاز الفني واللاعبون جهوداً كبيرة لتعويض فترة توقف النشاط، ولدينا مؤشرات إيجابية خصوصاً على مستوى البنات اللائي حققن ميدالية عربية أخيراً، ضمن فريق التتابع في البطولة التي أقيمت في المغرب، وذلك لأول مرة يحقق فيها فريق خليجي ميدالية على هذا المستوى، كما أن مها ومهرة حققتا المركز الأول في بطولة التحدي الافتراضية التي أقامها الاتحاد لقياس معدلات اللياقة البدنية خلال شهر مايو الماضي».

وفي ما يخص تصورات عودة المسابقات المحلية، قال البلوشي: «تلقينا رسالة من الاتحاد الدولي للسباحة تفيد بأنه سيوافينا في منتصف يونيو الجاري بضوابط وإجراءات وشروط استئناف المسابقات، لضمان وقاية اللاعبين وسلامتهم، ونتابع مع إدارة مجمع حمدان الرياضي في دبي إجراءاتها لعودة النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى ضوء تلك المعطيات سنحدد مواعيد عودة النشاط».

وذكر أن اللجنة الفنية وضعت تصوراً مبدئياً لاستئناف النشاط، وينتظر اعتماد مجلس إدارة الاتحاد، مشيراً إلى أن التصور يوصي باستئناف البطولة الشتوية، وكأس الإمارات، وبطولات كرة الماء في مواعيد تبدأ من أغسطس المقبل.