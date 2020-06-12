شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قاسم ينهي تعاقده مع أربيل العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أنهى ياسر قاسم تعاقده مع فريق أربيل العراقي، وقرر العودة إلى عائلته في العاصمة البريطانية لندن، ويأتي قرار قاسم بسبب إلغاء منافسات الدوري العراقي للموسم الماضي نتيجة انتشار وباء «كورونا».
وكان قاسم قد لعب بعض المباريات في الموسم الماضي مع فريق أربيل الذي تعاقد معه بشكل رسمي، وكان يهدف من عودته إلى استعادة موقعه في المنتخب العراقي الأول، لكن أحلامه وخططه ذهبت أدراج الرياح بسبب التظاهرات التي حصلت في العراق والتي أدت إلى إيقاف منافسات الدوري، ثم جاءت جائحة «كورونا» لتنهي الموسم بشكل كامل.
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