شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن تلبية دعوة اتحاد الكرة لمناقشة اللائحة ومصير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، علي الدعوة التي تلقاها لمناقشة لائحة الاتحاد مع رؤساء الأندية، بالإضافة إلي مناقشة عودة الدوري المصري .

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك: "تلقيت دعوة من عمرو الجنايني لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد"، مضيفاً: "الدعوة لكل رؤساء الأندية يوم الأربعاء المقبل وأتمنى حضور الجميع".

ومن المنتظر، أن يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دوري ممتاز يوم الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم إجتماع يوم الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

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تابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثاني وتم تقسيمها كالتالي يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي ، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .

يذكر أن اتحاد الكرة سيجتمع الأسبوع المقبل بأندية القسم الثاني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس للمجموعات الثلاث حيث يكون المجموعة الأولي يوم الثلاثاء والمجموعة الثانية يوم الأربعاء والثالثة يوم الخميس لمناقشتهم فى اللائحة.