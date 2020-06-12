شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اتحاد التنس ينظم محاضرة توعية ضد الفساد بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اليوم الجمعة، الاتحاد المصرى لكرة التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، محاضرات للتوعية بالفيديو كونفرانس لملاحقة الفساد في اللعبة وتشمل المديرين الفنيين والحكام وأولياء الأمور وذلك لمواجهة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات وتناول المنشطات والمخدرات. ويأتي ذلك فى ظل حرص الاتحاد المصري للتنس علي مصلحة الجميع، وتقديم الوعي الكامل والمعرفة الصحيحة لتفادي الوقوع في مثل هذة الأخطاء وحرص اتحاد التنس على التواصل مع وحدة النزاهة (TIU) وتم الاتفاق علي تنظيم محاضرات للتوعية التى ستضمن الموضوعات التالية: - مقدمة للوائح وقواعد وحدة نزاهـة التنس (TIU) وبرنامج مكافحة فساد التنس (TACP) - أهمية النزاهة في التنس وأهمية الإبلاغ عن الفساد، خاصة بعد قرار وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولى للتنس بإيقاف اللاعب التنس المصرى يوسف حسام مدى الحياة بسبب التلاعب في النتائج. وكانت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس، قد أصدرت بيانا رسميا تقرر فيه إيقاف اللاعب المصرى يوسف حسام المصنف 810 عالميًا حاليًا، مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات وجاء فى البيان أن يوسف حسام البالغ من العمر 21 عامًا، تم إيقافه بشكل مؤقت فى مايو 2019 لحين انتهاء التحقيقات وتم حظره مدى الحياة بعد ثبوت إدانته بالتلاعب فى نتائج العديد من المباريات، وشمل ذلك 21 خرقًا، بما فى ذلك ثمانى حالات من التلاعب بنتائج المباريات وست حالات لتسهيل المقامرة واثنان من استدراج لاعبين آخرين"، يذكر أن يوسف حسام شقيقه الأكبر كريم تم إيقافه مدى الحياة منذ عامين لنفس الأسباب بالتلاعب بالنتائج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. اتحاد التنس ينظم محاضرة توعية ضد الفساد بالفيديو كونفرانس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.