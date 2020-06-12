إبراهيم سعيد: فايلر "يتهرب" من الأهلى بشياكة.. ولن يتأثر الفريق برحيله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء قرر الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة لامتلاكه عروضًا مُغرية مؤكدًا فى تصريحات تليفزيونية أنه الخواجة السويسرى يتهرب من الأهلي بشياكة والدوري السعودي ستكون الوجهة المقبلة للمدير الفنى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتابع سعيد أن المقابل المادي الذى سيحصل عليه فايلر سيكون مختلف تمامًا وضعف عرض الأهلي مشيرًا أن المدير الفنى حقق ما أراده خلال تواجده في القلعة الحمراء بظهور اسمه وتلميعه بالشكل الكافى وتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا الموسم.
وعما ّاذا كان الأهلى سيتأثر برحيل فايلر شدد إبراهيم سعيد أن الفريق الأحمر لن يتأثر في حال رحيل مديره الفنى مشيرًا أن الأهلي يمتلك لاعبين ذو إمكانيات مميزة تنجح مع أي جهاز فني يتولي قيادة الفريق الأحمر .
وتابع مدافع المنتخب الوطنى الأسبق أن فايلر قدم موسما مميزا مع الأهلي وتصدر الدوري بفارق كبير، وأي مدير فني قادم سيحقق نتائج إيجابية وبطولات مع الفريق .
من ناحية أخرى تقرر تأجيل سفر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إلى سويسرا 24 ساعة بسبب ظروف الطيران، فبعدما كان مُقرراً سفره إلى بلاده اليوم الخميس، لزيارة أسرته التى تُقيم هناك والتحدث مع زوجته بشأن ملف التجديد للأهلى تم تأجيل السفر إلى سويسرا لمدة 24 ساعة فقط، حيث سيسافر المدرب غداً الجمعة، بسبب ظروف خاصة بالطيران تم حسمها منذ ساعات قليلة ليتأكد سفر المدير الفني للأهلي غداً في إجازة تستغرق قرابة عشرة أيام.
وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته ، ووافق الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط فى الاهلى على طلب فايلر، حيث سيطير المدير الفنى إلى سويسرا غداً فى إجازة تستمر أسبوعاً أو عشرة أيام على أقصى تقدير من أجل الاطمئنان على زوجته، خاصة أن المدرب السويسرى لم يسافر إلى بلاده منذ حضوره للقاهرة أواخر أغسطس الماضى لتدريب الأهلي.
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