شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: فايلر "يتهرب" من الأهلى بشياكة.. ولن يتأثر الفريق برحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء قرر الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة لامتلاكه عروضًا مُغرية مؤكدًا فى تصريحات تليفزيونية أنه الخواجة السويسرى يتهرب من الأهلي بشياكة والدوري السعودي ستكون الوجهة المقبلة للمدير الفنى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع سعيد أن المقابل المادي الذى سيحصل عليه فايلر سيكون مختلف تمامًا وضعف عرض الأهلي مشيرًا أن المدير الفنى حقق ما أراده خلال تواجده في القلعة الحمراء بظهور اسمه وتلميعه بالشكل الكافى وتحقيق نتائج إيجابية خلال هذا الموسم.

وعما ّاذا كان الأهلى سيتأثر برحيل فايلر شدد إبراهيم سعيد أن الفريق الأحمر لن يتأثر في حال رحيل مديره الفنى مشيرًا أن الأهلي يمتلك لاعبين ذو إمكانيات مميزة تنجح مع أي جهاز فني يتولي قيادة الفريق الأحمر .

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وتابع مدافع المنتخب الوطنى الأسبق أن فايلر قدم موسما مميزا مع الأهلي وتصدر الدوري بفارق كبير، وأي مدير فني قادم سيحقق نتائج إيجابية وبطولات مع الفريق .