شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: تغيرت الصورة أمامى فى المحنة.. وشكراً لقناة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أنه يتقدم بالشكر إلى كل من سانده بعد تعرض ابنته لفيروس كورونا، قائلاً: "تغيرت أمامي الصورة وأصبحت أشاهدها أفضل وأعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير وإنها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقي الحب والعشرة والصداقة في وطن واحد اسمه مصر".

وتابع الغندور عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قائلاً: "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي وأشكر المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي علي دعمهما لي في مرضي ابنتي"، متابعا: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك علي الدعم والمساندة و كل الشكر لفريق عمل زملكاوي ولإعلام المصريين".

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كما قال الغندور: "شكرًا لكل من اختلفت معهم رياضيًا ورغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة ومهندس خالد مرتجي وأستاذ محمد الجارحي وأستاذ جمال جبر وكابتن خالد بيبو وكابتن ياسر ريان وكابتن وليد صلاح".

كما تقدم الغندور بالشكر إلى عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى السابق قائلاً: "شكرا للمهندس عماد وحيد عضو مجلس إدارة الاهلي السابق علي الدعم و المساندة وشكرا لعائلتك المحترمة".



خالد الغندور



خالد الغندور



منشور خالد الغندور