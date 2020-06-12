شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة ليس فى حاجة إلى صالح جمعة.. وأتمنى استمرار صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى فرج عامر رئيس نادى سموحة بقاء صلاح محسن مهاجم الأهلى المعار للموج الأزرق حتى نهاية الموسم الجارى وموسم آخر مع فريقه نظرًا لحاجة الفريق لجهوده بالإضافة لرغبة حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه فى بقائه .

وأضاف عامر فى تصريحات تليفزيونية أنه ينتظر قرار مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب بشأن اللاعبين المعارين وعلى رأسهم صلاح محسن وفى حالة رغبتهم عودة الأخير لصفوف القلعة الحمراء فإنه سيقوم بمخاطبة المسئولين فى النادى الأحمر من اجل تجديد إعارة اللاعب من جديد .

Advertisements

وبسؤاله عن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى أكد فرج عامر أن سموحة ليس باحتياج إلى لاعب الأهلى نظرًا لوجود أكثر من لاعب مميز فى نفس مركزه مؤكدًا أنه لم يطلب اللاعب يومًا ما ولن يتم مخاطبة الأهلى بشأنه.

من ناحية أخرى، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن قرار عودة الدوري هذا الموسم من جديد هو قرار دولة ومُستعدين في كل الأحوال مؤكدا أننا نواجه أزمة كبيرة في الرياضة بشكل عام بسبب تفشي وباء كورونا الذى ضرب العالم باكمله منذ بداية العام الجارى متمنيا الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار .

وتابع عامر عودة النشاط الرياضي لابد أن يكون عن طريق خطة مميزة من المسئولين حتى تعود الحياة من جديد في الرياضة المصرية وشدد أن عودة كرة القدم ستكون مختلفة تماماً عن قبل كورونا وعلينا التعايش مع الأجواء خلال الفترات القادمة وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة قال فرج عامر أنه لن يترشح نهائياً لإنتخابات إتحاد الكرة المصري خلال السنوات المقبلة مؤكدًا على تركيزه التام في مشروعات أخرى