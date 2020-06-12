شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: كل معايير بطل القرن تنطبق على الأهلى.. ونادينا عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن الأهلى ألزم جماهيره خلال لائحته بالسير وفقها لإرساء المبادئ والقيم والأخلاق، وقال عدلى القيعى خلال تقديمه برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى: أن حب الأهلى يجبر جماهيره على السير بلائحة النادى لإرساء القيم والمبادئ، هو مش ملزمهم ولكن حبه وتشجيعه يجبرهم على السير وفق لائحة الأهلى التى أعلنها، معلقاًَ : "أن الأهلى مش عظيم علشان بيكسب ولكن بيكسب علشان عظيم".

فيما أكد الإعلامى إبراهيم المنيسى، "مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب بينفذوا لائحة النادى الإلزامية التى تجبرهم على الدفاع عنه وعن حقوقه وفقا للقانون، والذى أنشئ من أجل الوطنية والدفاع عن حق شعبه".

في الوقت الذي أكد عدلى القيعى أنه هو من طلب من صالح سليم رئيس الأهلى في ذلك الوقت، العودة إلى البطولات الأفريقية حتى لا يخسر بطل القرن، معلقاَ :""طلبت من صالح سليم العودة عن قرار الانسحاب من بطولات أفريقيا حتى لا يخسر الأهلى بطل القرن، لأن المنافسين اقتربوا من أرقام الأهلى في ذلك الوقت".، وأضاف مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أن مصطفى فهمى لم يتدخل لمجاملة الأهلى في أفريقيا، والدليل أنه لم يحذر صالح سليم من خطورة الانسحاب من بطولات أفريقيا، وأن كل معايير بطل القرن في سنة 1994 تنطبق على الأهلى، لأنه الأكثر فوزا بالبطولات ونقاط لذلك لم يعترض أحد".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.