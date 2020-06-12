شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى لايف ”الخليج 365” موافقة الأهلى على شرط موليكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” عن أن الشركة المسئولة عن تسويق جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي اشترطت علي ادارة الأهلي وضع شرط جزائي في عقد اللاعب حال بيعه للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأضاف عبر برنامج مع شبانة المذاع على ”الخليج 365” أنه رغم تحفظ الأهلي على وضع شرط جزائي في عقد اي لاعب يتم شرائه، إلا أن الإدارة الحمراء وافقت على طلب الشركه "بشكل استثنائي" في محاولة لاتمام الصفقة، إلا أنها اشترطت في نفس الوقت أن تصل قيمته لـ7 ملايين دولار.

لمتابعة لايف محمد شبانه

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وتابع شبانة عبر برنامج مع شبانه على صفحات " الخليج 365 " أن إدارة الأهلي رصدت مبلع 2 مليون دولار لشراء موليكا من مازيمبي، إلا أن إدارة الفريق الكونغولي تتحفظ علي بيع اللاعب للأهلي حتي هذه اللحظه مفضله بيعه لأحد الأندية الأوربية.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

وأصبح جاكسون موليكا على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود اقتناع داخل لجنة التخطيط وكذلك الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أنه يعد الخيار الأفضل، وأغرى مسئولو الأهلي موليكا مهاجم بالحصول على 800 الف دولار كراتب سنوي، لأقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تلقى اللاعب العديد من العروض مؤخراً ابرزها من ناديين بلجيكيين، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.

ونجح موليكا في احراز 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، ويرحب موليكا بالانتقال للأهلي إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلي عن اللاعب، ويحاول مسئولو الأهلي اثناء إدارة مازيمبي عن قرارها الخاص برفض بيع موليكا للفريق الأحمر ، لكون الفريق الأحمر يعد واحد من أهم منافسي مازيمبي على الصعيد القارى.