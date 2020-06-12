شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى لايف ”الخليج 365” عن صفقة بيراميدز وضم طبيب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف ”الخليج 365” عن أن إدارة نادي بيراميدز قررت إضافة طبيب جديد لجهاز الكرة بالنادي، يكون مسئولا فقط عن كشف حالات الكورونا داخل النادي، خاصة في ظل اقتراب عوده النشاط الرياضي ومن ثم التدريبات والمباريات، على أن يبدأ عمله منتصف الشهر الجاري على أن يقتصر دوره فقط على كشف حالات الكورونا مبكرًا لتجنب تفشي الفيروس حال اكتشاف اي حالة.

لمتابعة لايف محمد شبانه

شبانه في لايف الخليج 365

Advertisements

وأضاف عبر برنامج مع شبانة المذاع على صفحات ”الخليج 365” أن إدارة بيراميدز تعتزم عقد صفقة تبادلية مع نادي المصري في ظل وجود رغبة لدى الفريق في شراء محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي في الوقت الذي يوجد اتجاه لمبادلته بإسلام عيسى جناح الفريق الحالي والمصري السابق بالإضافة لدفع مبلغ مالي تتفق عليه ادارة الناديين.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

واستقرت إدارة نادى بيراميدز على تأجيل صرف نسبة مشاركة اللاعبين فى الموسم الحالى، المتوقف بسبب انتشار فيرس كورونا، لحين تحديد مصير مسابقة الدورى سواء بالاستئناف أو الإلغاء لصعوبة استكمال الدورى فى ظل تلك الظروف وضيق الوقت وترغب إدارة بيراميدز فى خصم نسبة المشاركة من اللاعبين فى حال عدم استكمال الدورى، خاصة أن النادى السماوى رفض المساس بمرتبات اللاعبين وقرر منح كل منهم قيمة عقده كاملة، بغض النظر عن استكمال الموسم من عدمه، لاسيما أنه تم تقسييم آخر شهرين فى المرتب على 4 أشهر بحيث يحصل كل لاعب على نصف راتبه فى شهر على مدار 4 دفعات.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان يتبقى لهم شهران لم يحصلوا عليهما قبل توقف النشاط، لتستقر الإدارة على تقسيم مرتبات الشهرين على "4 أقساط" بحيث يحصل كل لاعب على نصف مرتبه على مدار 4 أشهر.