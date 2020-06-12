رحيم أيو: حسام حسن سبب رحيلى عن الزمالك.. ووالدى بيليه فى أحسن حال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الغانى رحيم أيو، لاعب فريق الزمالك السابق عن أن السبب الرئيسى فى الرحيل عن القلعة البيضاء هو المدرب حسام حسن عند توليه قيادة الفنية للفريق الذى قام باستبعاده من قائمة اللاعبين التى تشاراك فى المباريات بشكل أساسى.
وأوضح رحيم أيو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت لبرنامج ملعب أون مع الاعلامى أحمد شوبير أنه مسئولى فريق الزمالك كان لديهم تخوف من التعاقد معى بسبب أجوجو ومشاكله السابق مع الفريق ولكن تجربتى مع الأبيض منحتنى خبرة رائعة ومن أقرب اللاعبين له خلال فترة تواجده هم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهانى سعيد وعمرو زكى وأشار رحيم أيو أنه دائم متابعة مباريات نادى الزمالك خلال الفترة الماضية ودائم التواصل مع الجمهور الأبيض ويتمنى حصولهم على البطولات.
وانضم رحيم أيو لصفوف نادى الزمالك عام 2009، قادماً من سكوندى إيليفن ويز الغانى، وكان يشارك فى مباريات الفريق الابيض بصفة أساسية، عندما كان الفرنسى هنرى ميشيل يتولى تدريب الزمالك، قبل أن يخرج تماما من حسابات حسام حسن الذى كان يتولى القيادة الفنية للفريق فى ذلك الوقت لتنتهى رحلته مع الأبيض بعد موسم ونصف تخللت مشاركة مع منتخب غانا في مونديال 2010.
وتابع أيو:"والدي عبيدي بيليه في أحسن حال، أنا ألعب في نادي جيبوتا الإسباني حاليا واكتسبت خبرات رائعة بوجودي في الزمالك وسعيد بالتجربة وحسام حسن لم يعطني الفرصة لإظهار قدراتي مع الزمالك حيث بدأت مع السويسري ميشال دي كاستال ثم الفرنسي هنري ميشيل والتألق مع الزمالك والأهلي طريق النجوم الأفارقة للاحتراف الأوروبي وأعتبر نفسي محظوظا لانتمائي لعائلة كروية وراض عما حققته في مشواري حتى الآن، أقول لجماهير الزمالك أني أقدركم وأفتقدكم وأحب النادي كثيرا".
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