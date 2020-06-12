شكرا لقرائتكم خبر عن رحيم أيو: حسام حسن سبب رحيلى عن الزمالك.. ووالدى بيليه فى أحسن حال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الغانى رحيم أيو، لاعب فريق الزمالك السابق عن أن السبب الرئيسى فى الرحيل عن القلعة البيضاء هو المدرب حسام حسن عند توليه قيادة الفنية للفريق الذى قام باستبعاده من قائمة اللاعبين التى تشاراك فى المباريات بشكل أساسى.

وأوضح رحيم أيو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت لبرنامج ملعب أون مع الاعلامى أحمد شوبير أنه مسئولى فريق الزمالك كان لديهم تخوف من التعاقد معى بسبب أجوجو ومشاكله السابق مع الفريق ولكن تجربتى مع الأبيض منحتنى خبرة رائعة ومن أقرب اللاعبين له خلال فترة تواجده هم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهانى سعيد وعمرو زكى وأشار رحيم أيو أنه دائم متابعة مباريات نادى الزمالك خلال الفترة الماضية ودائم التواصل مع الجمهور الأبيض ويتمنى حصولهم على البطولات.

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وانضم رحيم أيو لصفوف نادى الزمالك عام 2009، قادماً من سكوندى إيليفن ويز الغانى، وكان يشارك فى مباريات الفريق الابيض بصفة أساسية، عندما كان الفرنسى هنرى ميشيل يتولى تدريب الزمالك، قبل أن يخرج تماما من حسابات حسام حسن الذى كان يتولى القيادة الفنية للفريق فى ذلك الوقت لتنتهى رحلته مع الأبيض بعد موسم ونصف تخللت مشاركة مع منتخب غانا في مونديال 2010.