شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لن أترشح فى انتخابات الجبلاية.. ومستعدون لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن قرار عودة الدوري هذا الموسم من جديد هو قرار دولة ومُستعدون في كل الأحوال مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية أننا نواجه أزمة كبيرة في الرياضة بشكل عام بسبب تفشي وباء كورونا الذى ضرب العالم بأكمله منذ بداية العام الجارى متمنيًا الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار .

وتابع عامر عودة النشاط الرياضي لابد أن يكون عن طريق خطة مميزة من المسئولين حتى تعود الحياة من جديد في الرياضة المصرية وشدد أن عودة كرة القدم ستكون مختلفة تمامًا عن قبل كورونا وعلينا التعايش مع الأجواء خلال الفترات المقبلة وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة قال فرج عامر إنه لن يترشح نهائياً لإنتخابات إتحاد الكرة المصري خلال السنوات المقبلة مشددا على تركيزه التام في مشروعات أخرى .

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وأضاف رئيس سموحة أنه يُركز تماماً مع النادي وكيفية تطوير المنشآت بشكل مميز مشيراً إلى أن هدفه هو التركيز مع الفريق والسعي نحو تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الأفريقية .

من ناحية أخرى يرغب مسئولو سموحة برئاسة فى التعاقد مع كريم طارق لاعب فريق بتروجت والمعار لصفوف طلائع الجيش لنهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبدأ مسئولي سموحة المفاوضات مع كريم طارق من أجل إقناعه بالانضمام للفريق السكندرى في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع نادي طلائع الجيش وطلب اللاعب الانتظار لتحديد موقف الموسم الحالى و دراسة جميع العروض المقدمة له

وظهر اللاعب بمستوى متميز مع فريق طلائع الجيش هذا الموسم الأمر الذي جعل حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يضمه لمعسكر الفراعنة الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات امم افريقيا 2021 واستطاع كريم طارق أن يحجز لنفسه مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق حيث لعب مع الطلائع 31 مواجهة بواقع 29 مواجهة في الدوري سجل فيها 4 أهداف، وصنع 5 أهداف، ولم يشارك في 5 مواجهات فقط.