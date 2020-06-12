مصطفى محمد: حضور كتب كتابي التزموا بالإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصطفى محمد، لاعب الزمالك، إن الحضور في حفل "كتب كتابه" التزموا بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وكان الزمالك قد أعلن أن مصطفى محمد قد حصل على إذن المدير الفني الفرنسي لفريقه باتريس كارتيرون لعقد "كتب كتابه" مساء الأربعاء الماضي.

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وأضاف مصطفى محمد ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي:"لم يكن فرحاً بل كتب كتاب اقتصر على أسرتي وأسرتها و 3 أو 4 لاعبين من الزمالك وكنا نلتقط الصور فقط دون كمامة ولكن كل من حضر الحفل تم تعقيمه وحصل على كمامة واتبعنا كل الإجراءات الاحترازية وكان بين كل مقعد والأخر مسافة بين متر إلى متر ونصف".

وأشار لاعب الزمالك إلى إنه كان ينوي عقد قرانه في شهر أغسطس المقبل عقب انتهاء مشاركاته مع فريقه في البطولات المختلفة وكذلك مع المنتخب الأولمبي ولكنه قرر إقامة كتب كتاب في شهر يونيو الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأتم لاعب الزمالك حديثه بالإشارة إلى أن زوجته كانت تشعر بالضيق من ذلك وترغب في حفل زفاف ولكنه أقنعها بضغط الموسم المقبل بالنسبة له، قائلاً:"قصة حب تجمعنا من 2014 وهي وش السعد عليا في كل حاجة وإن شاء الله تكون وش السعد عليا واحترف"، وهي الرغبة التي شاركته إياها بردها على سؤال مقدم البرنامج عن أمنيتها لزوجها.