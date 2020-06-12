مرتضى: اتحاد الكرة دعا الأندية لاجتماع عاجل لحسم مصير الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تلقيه دعوة من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، للحضور يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مستقبل الدوري ووضع اللائحة.

وطالب مرتضى في مداخلة تليفزيونية بقناة الزمالك، جميع رؤساء الأندية بحضور الجلسة ليسير رأي الأغلبية على الجميع.

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وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي إعادة فتح الأندية تدريجيا بدءًا من 15 يونيو، موضحا أن شهر أغسطس هو الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي.

وكان الزمالك ضمن 14 ناديا بالدوري طالبوا بإلغاء بطولة الدوري لصعوبة استكمالها في ذلك التوقيت.

وتوقفت بطولة الدوري منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.