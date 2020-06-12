إصابة حارس الوحدة السعودي الشاب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):
تعرض حسن مؤمنة حارس مرمى فريق الشباب بنادي الوحدة السعودي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة (الرياضية) السعودية اليوم الخميس، أن مؤمنة الذي يتولى مركز حراسة المرمى بفريق الوحدة للشباب، نقل للعزل الصحي بعد تأكد إصابته بالفيروس، لكنه في حالة مستقرة في الوقت الحالي.
ويحتل فريق الوحدة المركز الثاني عشر في ترتيب دوري الشباب، وذلك قبل توقف منافسات المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتوقفت كافة المنافسات الرياضية في السعودية، منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس.
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