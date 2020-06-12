السعودية تعلن رفع تعليق النشاط الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت وزارة الرياضة السعودية إعادة استئناف النشاط الرياضي بدءًا من 21 من شهر يونيو الجاري.

وكشفت وزارة الرياضة السعودية عن بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه سيتم التنسيق من أجل اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة كافة العاملين بقطاع الرياضة.

كما طالبت وزارة الرياضة الاتحادات الرياضية بتحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة.

وجاء البيان كالتالي:

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وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب

وستقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية بالوقوف على كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصا على سلامة كافة منسوبي القطاعات الرياضية

ووفقا لذلك أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قرارا بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظا على سلامة كافة الرياضيين

وتود وزارة الرياضة بهذه المناسبة أن تتقدم باسم كافة الرياضيين في المملكة بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة ولكافة القطاعات الحكومية في الدولة التي أثبتت تميزها وفي مقدمتهم العاملين بالقطاعين الأمني والصحي على الجهود الكبيرة المبذولة للتصدي لهذه الجائحة والمحافظة على مقدرات هذا الوطن الغالي وسلامة وصحة المواطن والمقيم، متمنية دوام الصحة والعافية للجميع.