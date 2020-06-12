إشبيلية يفتتح عودة الليجا بضرب بيتيس بثنائية في ديربي الأندلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

افتتح فريق إشبيلية عودة الدوري الإسباني بالفوز على جاره اللدود ريال بيتيس بهدفين دون رد في اللقاء الذي جاء ضمن قمة الأسبوع الـ28 من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وشهد منافسات "الليجا" عودة الدوري من جديد بعدما توقف خلال ما يقرب من ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأقيمت المباراة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل إشبيلية بدون حضور جماهيري بقرار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

فوز إشبيلية جعله يحتفظ بمركزه في الترتيب الثالث برصيد 50 نقطة نقطة بفارق ست نقاط نقاط كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و8 نقطة عن المتصدر برشلونة.

في المقابل، توقف الفريق الضيف والجار اللدود ريال بيتيس عند المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

Advertisements

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الخامسة من بداية المباراة شهدت تسديد منير الحدادي مهاجم إشبيلية كرة تجد جون روبليس حارس بيتيس الذي يتصدى للفرصة بنجاح.

وفي الدقيقة 56 من زمن أحداث المباراة استطاع لوكاس أوكامبوس أن يحرز هدف إشبيلية الأول من ضربة جزاء ليفتتح أهداف المباراة وتصبح النتيجة (1-0).

وبعد هدف أوكاموبس الأول بخمس دقائق عزز إشبيلية النتيجة لصالحه عن طريق لاعبه فيرناندو ليسجل الهدف الثاني في شباك بيتيس.

تشكيل إشبيلية: توماس فاشليك - خيسوس نافاس - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - سيرخيو ريجيلون - فيرناندو - جوان جوردان - أولفير توريس - منير الحدادي - لوك دي يونج - لوكاس أوكامبوس.

تشكيل ريال بيتيس: جون روبليس - إيميرسون - مارك بارترا - سيدني - أليكس مورينو - جيدو رودريجيز - كارليس ألينيا - سيرخيو كاناليس - نبيل فقير - بورخا إجليسياس - كريستيان تيو.