خالد الغندور يوجه الشكر لمسئولي الأهلي وإدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وجه خالد الغندور قائد الزمالك السابق الشكر لعدد من الأشخاص بعد مساندتهم له منذ الإعلان عن إصابة طفلته بفيروس كورونا مساء أمس الأربعاء.
وقال الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "شكرا لكل من اختلفت معهم رياضيًا و رغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة مهندس خالد مرتجي استاذ محمد الجارحي استاذ جمال جبر كابتن خالد بيبو كابتن ياسر ريان كابتن وليد صلاح."
وتابع: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك علي الدعم و المساندة وكل الشكر لفريق عمل زملكاوي و لإعلام المصريين."
وأضاف: "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الاهلي واشكر المهندس عدلي القيعي و استاذ ابراهيم المنيسي علي دعمهم لي في مرضي ابنتي."
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