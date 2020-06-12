خالد الغندور يوجه الشكر لمسئولي الأهلي وإدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه خالد الغندور قائد الزمالك السابق الشكر لعدد من الأشخاص بعد مساندتهم له منذ الإعلان عن إصابة طفلته بفيروس كورونا مساء أمس الأربعاء.

وقال الغندور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "شكرا لكل من اختلفت معهم رياضيًا و رغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة مهندس خالد مرتجي استاذ محمد الجارحي استاذ جمال جبر كابتن خالد بيبو كابتن ياسر ريان كابتن وليد صلاح."

وتابع: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك علي الدعم و المساندة وكل الشكر لفريق عمل زملكاوي و لإعلام المصريين."

وأضاف: "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الاهلي واشكر المهندس عدلي القيعي و استاذ ابراهيم المنيسي علي دعمهم لي في مرضي ابنتي."