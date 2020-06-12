"ذا صن" تضع النني وسليماني ضمن تشكيل "المنسيون" في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وضعت صحيفة "ذا صن" الانجليزية تشكيل اسمته "المنسيون" للعناصر التي تتواجد على زمة أندية بريميرليج لكن ليس لهم ظهور في البطولة خلال الوقت الحالي.

وأتى اللاعب المصري محمد النني المعار من أرسنال إلى بشكتاش التركي ضمن القائمة بجانب الجزائري إسلام سليماني لاعب ليستر سيتي المعار إلى موناكو الفرنسي.

وقالت الصحيفة الانجليزي عن محمد النني: "لا، هو لم يرحل بشكل فعلي عن الجانرز، لقد رحل فقط على سبيل الإعارة."

وتابعت الصحيفة: "لاعب الوسط المدافع من الممكن أن يؤدي عملًا في ستاد الإمارات، لكنه قضى الموسم بعيدًا عن أرسنال على سبيل الإعارة في بشكتاش."

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وتكون التشكيل من:

حراسة المرمى: سكوت كارسون (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: ناثانيل كلاين (ليفربول)، وينستون ريد (وست هام)، مايا يوشيدا (ساوثهامبتون)، براد سميث (بورنموث).

خط الوسط: ماتي جيمس (ليستر سيتي)، محمد النني (أرسنال)، ماركو فان جينكل (تشيلسي)، باتريك روبيرتس (مانشستر سيتي).

الهجوم: إسلام سليماني (ليستر سيتي)، كينيدي (تشيلسي).