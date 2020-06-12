مرتضى منصور يعلق على حبس عبدالناصر زيدان

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن أزمة إلقاء القبض علي الإعلامي عبدالناصر زيدان. وقال منصور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، " عبد الناصر زيدان محبوس ويتم التحقيق معه في قسم الهرم بعد ان قام بارتكاب العديد من الأخطاء في حقي وحق عائلتي وتم التشهير بي". في قسم الهرم بعد ان قام بارتكاب العديد من الأخطاء في حقي وحق عائلتي وتم التشهير بي". وأضاف " لكني فضلت التوجه إلى القنوات الشرعية وتقديم بلاغات ضد خطئه في حقي". الشرعية وتقديم بلاغات ضد خطئه في حقي". وتابع " ممدوح عباس وهاني العتال قاموا بدفع غرامات وصلت الى نصف مليون جنية لعبد الناصر زيدان في قسم الهرم". وأتم " ارسلوا محامي اخواني للدفاع عنه وأقول انه سيتم حبسه بالقانون والباقي قادم في الطريق".

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