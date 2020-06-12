إبراهيم سعيد: استكمال الدوري صعب والوقت لايسمح

كشف إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ونجم المنتخب الوطني السابق، عن مقفه من عودة واستكمال اموسم الحالي من الدوري المصري .
وقال إبراهيم صعيد خلال برنامج البريمو المذاع علي قناة TEN“الموسم الحالي لن يعود، ولا يوجد وقت، والظروف لن تسمح، وأناشد وزير الشباب والرياضة بغلقهذه الصفحة، اللاعبون يجلسون في منازلهم منذ 3 شهور”
وأضاف : "إذا عاد الدوري الأندية ستحتاج إلى شهرين على أقل تقدير، أبدأ موسم جديد وأعطي فرصة كافية للأندية للاستعداد"
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