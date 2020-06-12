إبراهيم سعيد: استكمال الدوري صعب والوقت لايسمح

كشف إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك ونجم المنتخب الوطني السابق، عن مقفه من عودة واستكمال اموسم الحالي من الدوري المصري .

وقال إبراهيم صعيد خلال برنامج البريمو المذاع علي قناة TEN“الموسم الحالي لن يعود، ولا يوجد وقت، والظروف لن تسمح، وأناشد وزير الشباب والرياضة بغلق

هذه الصفحة، اللاعبون يجلسون في منازلهم منذ 3 شهور”

وأضاف : "إذا عاد الدوري الأندية ستحتاج إلى شهرين على أقل تقدير، أبدأ موسم جديد وأعطي فرصة كافية للأندية للاستعداد"