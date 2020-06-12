إبراهيم سعيد: الأهلي لن يتأثر في حالة رحيل فايلر

أكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق ، أن الأهلي لن يتأثر في حال قرار السويسري "فايلر" بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وأشار سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي يمتلك لاعبين ذو إمكانيات مميزة تنجح مع أيجهاز فني يتولي قيادة الفريق الأحمر .
وتابع أن فايلر قدم موسم مميز مع الأهلي وتصدر الدوري بفارق كبير ، وأي مدير فني قادم سيحقق نتائج إيجابية وبطولات مع الفريق .
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