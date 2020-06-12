إبراهيم سعيد يكشف الفارق بين جوزيه و تسوبيل

أوضح إبراهيم سعيد مُحلل لاعب الأهلي السابق أن الألماني تسوبيل مُدرب متميز جداً وذكي وله شخصية قوية لكن اللاعبين الكبار "خلصو عليه" .

وقال سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو"

على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن جوزيه حقق تاريخ كبير مع الأهلي بسبب إسلوبه وطريقته المميزة في التعامل مع اللاعبين داخل وخارج الملعب عكس تسوبيل ذو الشخصية الصعبة التي آثرت عليه في التعامل مع اللاعبين .

وتابع أن جوزيه ذكي وقدر يفهم اللاعب المصري وهذا سبب النجاح الكبير الذي حققه البرتغالي أثناء تواجده في القلعة الحمراء .