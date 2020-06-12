مرتضى منصور يكشف السبب وراء ظهوره بشكل يومي على قناة الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب ظهوره على قناة ناديه بشكل يومي خلال الفترة الأخيرة. وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: مرتضى يظهر بشكل يومي في قناة نادي الزمالك لأنه المتحدث الرسمي للنادي، فمن الطبيعي ان اتواجد لإعلان أي شيء يخص النادي وجماهيره. قناة الزمالك: مرتضى يظهر بشكل يومي في قناة نادي الزمالك لأنه المتحدث الرسمي للنادي، فمن الطبيعي ان اتواجد لإعلان أي شيء يخص النادي وجماهيره. واضاف: اي مشجع زملكاوي أو عضو جمعية عمومية لنادي يظهر ويتحدث في فيديو يدافع عن الزمالك يرسل لنا الفيديو وسنراجعه ونعرضه على القناة طالما يتحدث بالمنطق ولا يجرح في الأهلي".

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