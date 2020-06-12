فرج عامريوضح موقف صلاح محسن مع سموحه وعرض صالح جمعة

قال فرج عامر رئيس نادي سموحه أنه يتمنى إستمرار صلاح محسن مع الفريق الموسم المقبل لرغبة المدير الفني في بقاءه موسم آخر .

وأضاف رئيس سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج

"البريمو" على قناة "ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن صلاح مُحسن مهاجم مميز واضاف لسموحه الكثير منذ بداية الموسم وأرغب في بقائه مع الفريق وإذا طلب الأهلي إنهاء إعاراته سأطلب منهم بقائه الموسم القادم .

وأكمل أن الفريق ليس في حاجة لـ"صالح جمعه" لاعب الأهلي لتواجد الكثير من اللاعبين في هذا المركز ولم أتحدث مع الأهلي حول إنضمامه نهائياً .