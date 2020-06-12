مدرب الزمالك السابق : هذا الثلاثي يستحق الاحتراف في أوروبا

تحدث لويس جوستافو مدرب الأحمال السابق لنادي الزمالك، عن تجربته التدريبية مع القلعة البيضاء. وتواجد جوستافو ضمن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة باكيتا المدرب السابق للقلعة البيضاء. وقال جوستافو خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم Advertisements سبورتس، " كان هدفنا الاستمرار والنجاح مع الزمالك لأنه فريق كبير ولديه مواهب كثيره". سبورتس، " كان هدفنا الاستمرار والنجاح مع الزمالك لأنه فريق كبير ولديه مواهب كثيره". وأضاف " الأجواء في الزمالك كانت غير صحية ورفضت البقاء في الزمالك لارتباطي الشديد بالمدرب باكيتا". الشديد بالمدرب باكيتا". وأردف " اللاعب المصري يملك قدرات بدنية كبيرة مثل طارق حامد ومحمد إبراهيم وعمر جابر وكهربا كانوا متميزون بدنيا". وأتم تصريحاته " اللاعبون المصريون لديهم قوة تحمل كبيرة أثناء التدريبات هناك نجوم كبار في مصر يستحقون الاحتراف على رأسهم كهربا وطارق حامد وعمر جابر".

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