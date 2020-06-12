مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن إسلام الشاطر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بإسلام الشاطر نجم الأهلي السابق خلال عمله في إحدى القنوات الفضائية السابقة. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "إسلام الشاطر في حضور أيمن حافظ قالي أنا زملكاوي وأريد العمل في قناة الزمالك". قناة الزمالك". وتابع "أريدك أن تكون موضوعي أنا لم أعمل أي شيء حتى الآن". وكان الشاطر قد انتقد مرتضى منصور عبر قناة النادي الأهلي بالأمس بسبب تصريحاته الأخيرة.

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