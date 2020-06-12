فرج عامر يحسم موقفه من ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

قال فرج عامر رئيس نادي سموحه إنه لن يترشح نهائياً في إنتخابات إتحاد الكرة المصري خلال السنوات القادمة مؤكداً على تركيزه التام في مشروعات أخرى . في مشروعات أخرى . وأضاف رئيس سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "ten" مع الإعلامي إسلام صادق أنه يُركز تماماً مع النادي وكيفية تطوير المنشآت بشكل مميز مشيراً إلى أن هدفي هو التركيز مع الفريق والسعي نحو تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الإفريقية . الإعلامي إسلام صادق أنه يُركز تماماً مع النادي وكيفية تطوير المنشآت بشكل مميز مشيراً إلى أن هدفي هو التركيز مع الفريق والسعي نحو تحقيق الألقاب والمشاركة في البطولات الإفريقية .

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