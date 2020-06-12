نقدم لكم فيديو أهداف مباراة إشبيلية وريال بيتس في الدوري الإسباني (ديربي الأندلس) ضمن مباريات الجولة الـ 28، الافتتاحية بعد جائحة فيروس كورونا.

وعادت الحياة إلى كرة القدم الإسبانية بمباراة ديربي الأندلس مساء اليوم الخميس 11 يونيو 2020، على ملعب سانشيز بثخوان، على أن تستكمل باقي مباريات الدوري الإسباني “لا ليجا” أيام الجمعة والسبت والأحد.

شهدت مباراة إشبيلية وريال بيتس مشاركة الجناح الأيمن الإسباني الشهير “خيسوس نافاس” والذي حمل شارك قيادة إشبيلية، كما تواجد النجم الارجنتينب المطلوب في ريال مدريد هذا الصيف “أوكامبوس” في الخط الأمامي مع الثنائي لوك دي يونج ومنير الحدادي.

أما فريق ريال بيتس فقد دخل المباراة بتشكيلة حذرة بعض الشيء، حيث قام بملء الوسط بلاعبين أمثال إيمرسون ومورينو وآلينا وكاناليس وتيو ونبيل فقير، تاركًا مهمة الهجوم للاعب واحد هو “إجلاسيس” الذي سجل 3 أهداف فقط هذا الموسم في 24 مباراة بالليجا.

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وانتصر إشبيلية بهدفين دون رد على ريال بيتس خلال الشوط الثاني من ديربي الأندلس، سجلهما اللاعب الارجنتيني لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء واللاعب البرازيلي فيرناندو إثر ركلة ركنية من صناعة أوكامبوس.

شاهد أهداف مباراة إشبيلية وريال بيتس

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