رسميًا | بي إن سبورتس تتراجع عن قرارها بشأن “لخضر بريش”

تراجعت إدارة قنوات بي إن سبورتس عن قرارها بشأن الإعلامي الجزائري “لخضر بريش“، حيث كان ضمن 126 موظفًا الذين تقرر الاستغناء عنهم هذا الصيف إثر الضائقة المالية التي تعرضت لها الشبكة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مسؤول رفيع المستوى في بي إن سبورتس “بالفعل كان اسم لخضر بريش ضمن الاسماء الراحلة عن القناة، لكن تم التراجع عن هذا القرار صباح اليوم الخميس كَونه أحد الرموز التاريخية للقناة، وتم اختياره على الفور لتقديم الاستوديو التحليلي لمباراة إشبيلية وريال بيتس”.

ويُعد لخضر بريش رمز من رموز قنوات بي إن سبورتس، وأحد الأعمدة الرئيسية في تأسيس القناة عامي 2003 و2004 مع أسماء أمثال “يوسف سيف وأيمن جادة وعلي محمد علي”.

وكان من المستغرب رحيل لخضر بريش بهذه السهولة، خاصةً وأنه كان مديرًا لمكتب الجزيرة الرياضية لعدة سنوات في إسبانيا، قبل أن يلتحق بفريق العمل بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2010 تقريبًا.

Advertisements

وقام الإعلامي الجزائري الشهير بتقديم الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ديربي الأندلس بين “إشبيلية وريال بيتس” ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، مساء اليوم الخميس 11 يونيو 2020، في حضور المحلل الرياضي التونسي طارق ذياب والمحلل الرياضي المصري محمد أبو تريكة.

وانتشر خبر رحيل لخضر بريش مع الثنائي “خالد الغول وجمال الشريف” في وسائل إعلام مصرية وجزائرية وسعودية وقطرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2020.

وأشيع كذلك رحيل المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” قبل أن ينفي مسؤول رفيع المستوى داخل قنوات بي إن سبورتس ذلك في حديث خص به الخليج 365 (اقرأ المزيد من هنــــا).