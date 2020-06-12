إشبيلية يهزم ريال بيتس في الشوط الثاني من ديربي الأندلس

عادت الحياة إلى كرة القدم الإسبانية بمباراة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتس، مساء اليوم الخميس 11 يونيو 2020، على ملعب سانشيز بثخوان، في أول مباراة ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني “لا ليجا” بعد جائحة فيروس كورونا التي جمدت النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي.

شهدت مباراة إشبيلية وريال بيتس مشاركة الجناح الأيمن الإسباني الشهير “خيسوس نافاس” والذي حمل شارك قيادة إشبيلية، كما تواجد النجم الارجنتيني “أوكامبوس” في الخط الأمامي مع الثنائي لوك دي يونج ومنير الحدادي.

أما فريق ريال بيتس فقد دخل المباراة بتشكيلة حذرة بعض الشيء، حيث قام بملء الوسط بلاعبين أمثال إيمرسون ومورينو وآلينا وكاناليس وتيو ونبيل فقير، تاركًا مهمة الهجوم للاعب واحد هو “إجلاسياس” الذي سجل 3 أهداف فقط هذا الموسم في 24 مباراة بالليجا.

فوز مستحق رغم خدمة لاهوز

انتصر إشبيلية بهدفين دون رد على ريال بيتس خلال الشوط الثاني من ديربي الأندلس، سجلهما اللاعب الفرنسي لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء واللاعب البرازيلي فيرناندو إثر ركلة ركنية من صناعة أوكامبوس.

وتصدى المقص الأيسر لمرمى ريال بيتس “منطقة إلتقاء القائم مع العارضة” لتصويبة صاروخية من لوكاس أوكامبوس من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 11.

كما ضاعت فرصة أخرى من إشبيلية لتسجيل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 27 عندما مرر منير الحدادي عرضية نموذجية من الجهة اليسرى ضربها الهولندي لوك دي يونج برأسه لتمر جوار القائم الأيسر بياردة.

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وفي الدقيقة 53 احتسب الحكم “لاهوز” ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح إشبيلية، متحججًا بتعرض لوك دي يونج لضربة من مارك بارتارا داخل صندوق العمليات لحظة تنفيذ ركلة ركنية.

وترجم لوكاس أوكامبوس ركلة الجزاء لهدف بتصويبة مميزة عجز الحارس فاسليك عن التعامل معها، ليُسجل أول هدف في كرة القدم الإسبانية في زمن كورونا.

ولم تمر أكثر من 10 دقائق، وعاد إشبيلية ليضيف الهدف الثاني برأسية جميلة من البرازيلي فيرناندو بعد تلقيه تمريرة بعقب القدم من لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 62، ليحولها على يسار الحارس الذي تفاجأ بوصول الكرة لفيرناندو.

وظهر إشبيلية بمستوى ذهني وبدني أفضل بمراحل من ريال بيتس، واستحق الفوز بعد تقديمه لمردود جيد على مدار الـ 90 دقيقة، وسط غياب كبير لمهاجمي ريال بيتس.

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